Прием металлолома рядом с вами

|Класс
|Требования к лому
|Цена за тонну
|Чаще всего представлен
|Класс3А
|Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500, толщина стенки от 4 мм
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
|Класс5А
|Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4 мм
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
|Класс12А
|Сталь (жесть), толщина менее 4 мм
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
|КлассMIX
|Cмешанный металлолом 3А, 5А, 12А без оцинковки
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
|Класс12AC
|Сталь оцинкованная
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
|Класс17A
|Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
|Класс20A
|Негабаритный чугунный лом
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
|Рельсовый лом
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Рельсы различного назначения
|Проволока, трос, стружка
|Цена за тоннудо 17 000 ₽
|Цена сильно зависит от толщины, загрязнения, размера фракции
|Фото
|Вид лома
|Цена за кг
|Черный металл
|Цена за кгдо 17 ₽
|Аккумуляторы
|Цена за кгдо 45 ₽
|Алюминий
|Цена за кгдо 90 ₽
|Бронза
|Цена за кгдо 250 ₽
|Латунь
|Цена за кгдо 205 ₽
|Лом кабеля
|Цена за кгдо 320 ₽
|Магний
|Цена за кгдо 70 ₽
|Медь
|Цена за кгдо 380 ₽
|Нержавейка
|Цена за кгдо 65 ₽
|Свинец
|Цена за кгдо 100 ₽
|Титан
|Цена за кгдо 130 ₽
|Электродвигатели
|Цена за кгдо 25 ₽
Заявка по телефону или через сайт
Обговариваем условия и цену на ваш объем
Приезжают наши сотрудники и необходимая техника
Демонтируем, режем, грузим лом
Взвешиваем лом и оплачиваем наличными или безналично
Отправьте нам фотографию вашего лома и мы оценим примерный вес и стоимость и ответим вам в течение 3 минут.
Проверенные и
опломбированные весы
Большой автопарк - 15 ломовозов, Валдаи, Газели
Свои бригады резчиков и демонтажников в штате - 25 человек
Более 2000 тонн лома вывозим ежемесячно
Расчет сразу после взвешивания: нал и безнал
Работаем по всей Москве и Московской Области
15 штук в наличии
Объем кузова 29 м3
Грузоподъемность 15 тонн
11 штук в наличии
Объем кузова 16 м3
Грузоподъемность 5 тонн
6 штук в наличии
Объем кузова 60 м3
Грузоподъемность 30 тонн
2 штуки в наличии
Очистка территории от мусора
Очистка дороги к металлу от снега
5 штук в наличии
Гусеничные и колесные экскаваторы
Снос зданий и сооружений
7 штук в наличии
Грузоподъёмность от 16 до 100 тонн
Демонтаж металлоконструкций при помощи кранов
15 штук в наличии
Объем кузова 29 м3
Грузоподъемность 15 тонн
11 штук в наличии
Объем кузова 16 м3
Грузоподъемность 5 тонн
6 штук в наличии
Объем кузова 60 м3
Грузоподъемность 30 тонн
2 штуки в наличии
Очистка территории от мусора
Очистка дороги к металлу от снега
5 штук в наличии
Гусеничные и колесные экскаваторы
Снос зданий и сооружений
7 штук в наличии
Грузоподъёмность от 16 до 100 тонн
Демонтаж металлоконструкций при помощи кранов
Расположение: Юг Москвы, пересечение Каширского шоссе и МКАД.
Адрес: 23й км. Каширское шоссе, владение 1 строение 1
Телефон:
+7 (495) 414-11-14
+7 (925) 921-06-83
Ближайшая станция метро: Домодедовская
E-mail: info@sagamet.ru
Компания «САГАМЕТ» осуществляет прием черного и цветного металлолома различных категорий по всей Московской области. Вы можете сдать металлический лом непосредственно доставив его на наши пункты приема металла в Москве или заказать бесплатный вывоз транспортом компании. Металл в пункт приема вы можете привезти при в любых количествах от 1 килограмма.
Сотрудники «САГАМЕТ» с удовольствием помогут вам и погрузят металлолом абсолютно бесплатно. В распоряжении нашей компании целый парк современной техники, включая ломовозы с грейферной установкой. При необходимости выполняется резка металла для его удобной погрузки в кузов автомобиля.
Преимущества нашего пункта приема металлолома:
Мы работаем быстро, качественно и максимально открыто, поэтому нас выбирает большинство!
Нужно понимать, что металл - рыночный товар, и цены на него зависят от целого ряда факторов:
Надежная и современная техника – залог быстрого и качественного обслуживания клиентов. На нашей площадке есть все необходимое оборудование, способное принять сколь угодно большие объемы сырья. Автопарк «САГАМЕТ» включает длинномеры, ломовозы, мультилифты и другие транспортные средства.
Наша компания принимает на металлолом:
Решив сдать металлолом с вывозом, вы не только избавитесь от ненужного мусора, но и получите с этого хорошую прибыль. Состояние техники и инструментов, заржавленность при этом значения не имеет.
Да, вывозим металлолом по всей Москве и Московской области. В зависимости от удаленности вашего объекта от нашей базы, в случае значительных затрат времени на дорогу для ломовоза, могут возникнуть дополнительные транспортные расходы. Чтобы рассчитать стоимость вывоза из дальнего Подмосковья, позвоните по указанным телефонам и менеджер вас проконсультирует.
Взвешивание производится на больших автомобильных весах на нашей базе. По этой причине вы или ваш представитель должны будут проехать вместе с водителем ломовоза до пункта приема.
Да, вывозим металлолом по всей Москве и Московской области. В зависимости от удаленности вашего объекта от нашей базы, в случае значительных затрат времени на дорогу для ломовоза, могут возникнуть дополнительные транспортные расходы. Чтобы рассчитать стоимость вывоза из дальнего Подмосковья, позвоните по указанным телефонам и менеджер вас проконсультирует.
Взвешивание производится на больших автомобильных весах на нашей базе. По этой причине вы или ваш представитель должны будут проехать вместе с водителем ломовоза до пункта приема.
Вовремя приехали, сделали демонтаж, взвесили, оплатили. Сотрудничеством доволен, рекомендую.» Перейти в источник
Выражаю огромную благодарность,заьрали наш хлам,быстро,организованно,в точно назначенное время да еще и по цене порадовали. Сервис отменный...» Перейти в источник
Раньше сдавал аккумуляторы, они вроде тогда в другом месте находились, а потом че-то потерялись, не так давно снова узнавал цены, сдал чугуна немножко. Все хорошо.» Перейти в источник
На весах честно, адекватный приемщик, плюс хорошая стоимость лома. Три тонны, вывезли силами Сагамет, благодарю! Оплата на карту, плюс фиксация веса пришла в вотсап сразу.» Перейти в источник
Лучшую по городу цену дали, плюс решили вопрос с демонтажем. Большой автопарк – ломовозы, бригады свои тоже есть – в общем, сотрудничество получилось плодотворное и взаимовыгодное – демонтировали и вывезли цех. Буду обращаться еще.» Перейти в источник
Есть газели, шаланды, манипуляторы, фуксы и свои резчики. Приятный прайс на работы и цены. Насколько мне известно, это оптовики и цены у них выше рыночных, обманывать на весах им смысла нет! На заявки отвечают быстро, выезжают моментально. Спасибо большое Михаилу за оперативную работу!» Перейти в источник
Большая благодарность компании за услугу по вывозу металлолома с проданной базы отдыха. Персонал быстро все погрузил, вынес и отвез на их площадку. Рекомендую!» Перейти в источник
Раньше сдавал аккумуляторы, они вроде тогда в другом месте находились, а потом че-то потерялись, не так давно снова узнавал цены, сдал чугуна немножко. Все хорошо.» Перейти в источник
Благодарен за демонтаж и последующий вывоз демонтированного склада. Не только не потерял в плане оплаты работы, а ещё и заработал прилично. Гуд, я доволен.» Перейти в источник
Ребята молодцы. Очень слаженная и организованная работа. Не выезжая из дома, получил все деньги на карту. Большое спасибо менеджеру Михаилу за добросовестное отношение к работе.» Перейти в источник
Бесплатный вывоз от 2 тонн лома
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