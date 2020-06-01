Прием металлолома рядом с вами

Сдать металлолом в Москве

Компания «САГАМЕТ» осуществляет прием черного и цветного металлолома различных категорий по всей Московской области. Вы можете сдать металлический лом непосредственно доставив его на наши пункты приема металла в Москве или заказать бесплатный вывоз транспортом компании. Металл в пункт приема вы можете привезти при в любых количествах от 1 килограмма.

Сотрудники «САГАМЕТ» с удовольствием помогут вам и погрузят металлолом абсолютно бесплатно. В распоряжении нашей компании целый парк современной техники, включая ломовозы с грейферной установкой. При необходимости выполняется резка металла для его удобной погрузки в кузов автомобиля.

Почему клиенты выбирают нас?

Преимущества нашего пункта приема металлолома:

высокие и актуальные цены на все виды черных и цветных металлов;

организация вывоза металлолом в течение 2 часов;

использование высокоточных опломбированных весов;

выполнение работ по демонтажу металлоконструкций с применением резки;

бесплатный самостоятельный вывоз металла в Москве и Московской Области;

оплату производим сразу после взвешивания наличными.

Мы работаем быстро, качественно и максимально открыто, поэтому нас выбирает большинство!

Какую цену за 1 кг может предложить пункт приема металлолома?

Нужно понимать, что металл - рыночный товар, и цены на него зависят от целого ряда факторов:

Рыночные цены: цена на конкретный вид лома зависит от сезонности и насыщенности рынка, а также региона сбыта и мировых цен на металл. Вид и сорт металлолома: цена на "цветмет", всегда выше чем на черный. Засоренность металла: в случае если лом сильно загрязнен неметаллическими примесями, которые подлежат удалению - например, провод в изоляции всегда будет дешевле чем очищенный кабель. Труднодоступность для вывоза: в случае если предварительно необходим демонтаж или вынос габаритного металлолома из помещения (например, станки без возможности предварительной резки) или проведение высотных работ, то цена будет ниже за счет необходимости дополнительно привлекать штат сотрудников и технику.

Собственный парк техники

Надежная и современная техника – залог быстрого и качественного обслуживания клиентов. На нашей площадке есть все необходимое оборудование, способное принять сколь угодно большие объемы сырья. Автопарк «САГАМЕТ» включает длинномеры, ломовозы, мультилифты и другие транспортные средства.

Наша компания принимает на металлолом:

крупногабаритную технику (холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.п.);

утилизированные автомобили, мотоциклы, речные малогабаритные суда, прицепы;

инструменты, электротехнику;

электродвигатели, редуктора и трансформаторы;

швеллеры, двутавры, металлические профили;

сельскохозяйственную и иную спецтехнику;

прочие виды металлов, такие как: медь, олово, никель, титан, алюминий, цинк, вольфрам и др.

Решив сдать металлолом с вывозом, вы не только избавитесь от ненужного мусора, но и получите с этого хорошую прибыль. Состояние техники и инструментов, заржавленность при этом значения не имеет.