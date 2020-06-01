    Прием металлолома рядом с вами

    Бесплатный вывоз и демонтаж в день обращения. Цены на металл на 25% выше рынка до 17 000 руб./т. Пункты приема по всей Москве и области

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    Прием черных металлов
    До 17 000 руб./т.
    Вывоз металлолома
    Бесплатно
    Демонтаж металлолома
    Бесплатно
    Прием цветных металлов
    До 380 руб./кг

    Стоимость приема черного металлолома

    Класс Требования к лому Цена за тонну Чаще всего представлен
    Класс Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500, толщина стенки от 4 мм Цена за тоннудо 17 000 ₽ Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
    Класс Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4 мм Цена за тоннудо 17 000 ₽ Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
    Класс12А Сталь (жесть), толщина менее 4 мм Цена за тоннудо 17 000 ₽ Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
    КлассMIX Cмешанный металлолом 3А, 5А, 12А без оцинковки Цена за тоннудо 17 000 ₽ Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
    Класс12AC Сталь оцинкованная Цена за тоннудо 17 000 ₽ Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
    Класс17A Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500 Цена за тоннудо 17 000 ₽ Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
    Класс20A Негабаритный чугунный лом Цена за тоннудо 17 000 ₽ Габаритные обрезки толстых труб, швеллера, лом промышленного оборудования
    Рельсовый лом Цена за тоннудо 17 000 ₽ Рельсы различного назначения
    Проволока, трос, стружка Цена за тоннудо 17 000 ₽ Цена сильно зависит от толщины, загрязнения, размера фракции


    Стоимость приема цветного металлолома

    Фото Вид лома Цена за кг
    		Черный металл Цена за кгдо 17 ₽
    		Аккумуляторы Цена за кгдо 45 ₽
    		Алюминий Цена за кгдо 90 ₽
    		Бронза Цена за кгдо 250 ₽
    		Латунь Цена за кгдо 205 ₽
    		Лом кабеля Цена за кгдо 320 ₽
    		Магний Цена за кгдо 70 ₽
    		Медь Цена за кгдо 380 ₽
    		Нержавейка Цена за кгдо 65 ₽
    		Свинец Цена за кгдо 100 ₽
    		Титан Цена за кгдо 130 ₽
    		Электродвигатели Цена за кгдо 25 ₽
    * На любой черный металлолом устанавливается засор 6%.

    Как мы работаем

    1

    Заявка по телефону или через сайт

    2

    Обговариваем условия и цену на ваш объем

    3

    Приезжают наши сотрудники и необходимая техника

    4

    Демонтируем, режем, грузим лом

    5

    Взвешиваем лом и оплачиваем наличными или безналично




    Оценим лом за 3 минуты

    Отправьте нам фотографию вашего лома и мы оценим примерный вес и стоимость и ответим вам в течение 3 минут.

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    Более 12 лет успешной работы

    Проверенные и
    опломбированные весы

    Большой автопарк - 15 ломовозов, Валдаи, Газели

    Свои бригады резчиков и демонтажников в штате - 25 человек

    Более 2000 тонн лома вывозим ежемесячно

    Расчет сразу после взвешивания: нал и безнал

    Работаем по всей Москве и Московской Области

    Наш автопарк

    Ломовозы

    15 штук в наличии

    Объем кузова 29 м3

    Грузоподъемность 15 тонн

    Валдаи

    11 штук в наличии

    Объем кузова 16 м3

    Грузоподъемность 5 тонн

    Длинномеры

    6 штук в наличии

    Объем кузова 60 м3

    Грузоподъемность 30 тонн

    JCB 3CX

    2 штуки в наличии

    Очистка территории от мусора

    Очистка дороги к металлу от снега

    Экскаваторы-разрушители

    5 штук в наличии

    Гусеничные и колесные экскаваторы 

    Снос зданий и сооружений

    Краны

    7 штук в наличии

    Грузоподъёмность от 16 до 100 тонн

    Демонтаж металлоконструкций при помощи кранов

    Ломовозы

    15 штук в наличии

    Объем кузова 29 м3

    Грузоподъемность 15 тонн

    Валдаи

    11 штук в наличии

    Объем кузова 16 м3

    Грузоподъемность 5 тонн

    Длинномеры

    6 штук в наличии

    Объем кузова 60 м3

    Грузоподъемность 30 тонн

    JCB 3CX

    2 штуки в наличии

    Очистка территории от мусора

    Очистка дороги к металлу от снега

    Экскаваторы-разрушители

    5 штук в наличии

    Гусеничные и колесные экскаваторы 

    Снос зданий и сооружений

    Краны

    7 штук в наличии

    Грузоподъёмность от 16 до 100 тонн

    Демонтаж металлоконструкций при помощи кранов

    Пункты приема металлолома в Москве и Области

    Адрес головной площадки

    Расположение: Юг Москвы, пересечение Каширского шоссе и МКАД.

    Адрес: 23й км. Каширское шоссе, владение 1 строение 1

    Телефон: +7 (495) 414-11-14
    +7 (925) 921-06-83

    Ближайшая станция метро: Домодедовская

    E-mail: info@sagamet.ru

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    Сдать металлолом в Москве

    Компания «САГАМЕТ» осуществляет прием черного и цветного металлолома различных категорий по всей Московской области. Вы можете сдать металлический лом непосредственно доставив его на наши пункты приема металла в Москве или заказать бесплатный вывоз транспортом компании. Металл в пункт приема вы можете привезти при в любых количествах от 1 килограмма.

    Сотрудники «САГАМЕТ» с удовольствием помогут вам и погрузят металлолом абсолютно бесплатно. В распоряжении нашей компании целый парк современной техники, включая ломовозы с грейферной установкой. При необходимости выполняется резка металла для его удобной погрузки в кузов автомобиля.

    Почему клиенты выбирают нас?

    Преимущества нашего пункта приема металлолома:

    • высокие и актуальные цены на все виды черных и цветных металлов;
    • организация вывоза металлолом в течение 2 часов;
    • использование высокоточных опломбированных весов;
    • выполнение работ по демонтажу металлоконструкций с применением резки;
    • бесплатный самостоятельный вывоз металла в Москве и Московской Области;
    • оплату производим сразу после взвешивания наличными.

    Мы работаем быстро, качественно и максимально открыто, поэтому нас выбирает большинство!

    Какую цену за 1 кг может предложить пункт приема металлолома?

    Нужно понимать, что металл - рыночный товар, и цены на него зависят от целого ряда факторов:

    1. Рыночные цены: цена на конкретный вид лома зависит от сезонности и насыщенности рынка, а также региона сбыта и мировых цен на металл.
    2. Вид и сорт металлолома: цена на "цветмет", всегда выше чем на черный.
    3. Засоренность металла: в случае если лом сильно загрязнен неметаллическими примесями, которые подлежат удалению - например, провод в изоляции всегда будет дешевле чем очищенный кабель.
    4. Труднодоступность для вывоза: в случае если предварительно необходим демонтаж или вынос габаритного металлолома из помещения (например, станки без возможности предварительной резки) или проведение высотных работ, то цена будет ниже за счет необходимости дополнительно привлекать штат сотрудников и технику.

    Собственный парк техники

    Надежная и современная техника – залог быстрого и качественного обслуживания клиентов. На нашей площадке есть все необходимое оборудование, способное принять сколь угодно большие объемы сырья. Автопарк «САГАМЕТ» включает длинномеры, ломовозы, мультилифты и другие транспортные средства.

    Наша компания принимает на металлолом:

    • крупногабаритную технику (холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.п.);
    • утилизированные автомобили, мотоциклы, речные малогабаритные суда, прицепы;
    • инструменты, электротехнику;
    • электродвигатели, редуктора и трансформаторы;
    • швеллеры, двутавры, металлические профили;
    • сельскохозяйственную и иную спецтехнику;
    • прочие виды металлов, такие как: медь, олово, никель, титан, алюминий, цинк, вольфрам и др.

    Решив сдать металлолом с вывозом, вы не только избавитесь от ненужного мусора, но и получите с этого хорошую прибыль. Состояние техники и инструментов, заржавленность при этом значения не имеет. 

    Часто задаваемые вопросы

    1
    Вывозит ли компания металлолом в Подмосковье?

    Вывозит ли компания металлолом в Подмосковье?

    Да, вывозим металлолом по всей Москве и Московской области. В зависимости от удаленности вашего объекта от нашей базы, в случае значительных затрат времени на дорогу для ломовоза, могут возникнуть дополнительные транспортные расходы. Чтобы рассчитать стоимость вывоза из дальнего Подмосковья, позвоните по указанным телефонам и менеджер вас проконсультирует.

    2
    Как производится взвешивание лома?

    Как производится взвешивание лома?

    Взвешивание производится на больших автомобильных весах на нашей базе. По этой причине вы или ваш представитель должны будут проехать вместе с водителем ломовоза до пункта приема.

    1
    Вывозит ли компания металлолом в Подмосковье?
    2
    Как производится взвешивание лома?

    Вывозит ли компания металлолом в Подмосковье?

    Да, вывозим металлолом по всей Москве и Московской области. В зависимости от удаленности вашего объекта от нашей базы, в случае значительных затрат времени на дорогу для ломовоза, могут возникнуть дополнительные транспортные расходы. Чтобы рассчитать стоимость вывоза из дальнего Подмосковья, позвоните по указанным телефонам и менеджер вас проконсультирует.

    Как производится взвешивание лома?

    Взвешивание производится на больших автомобильных весах на нашей базе. По этой причине вы или ваш представитель должны будут проехать вместе с водителем ломовоза до пункта приема.

    О нас пишут

    Никита Макаров
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Вовремя приехали,  сделали демонтаж, взвесили, оплатили. Сотрудничеством доволен, рекомендую.

    » Перейти в источник
    Ася С.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Выражаю огромную благодарность,заьрали наш хлам,быстро,организованно,в точно назначенное время да еще и по цене порадовали. Сервис отменный...

    » Перейти в источник
    Константин Т.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Раньше сдавал аккумуляторы, они вроде тогда в другом месте находились, а потом че-то потерялись, не так давно снова узнавал цены, сдал чугуна немножко. Все хорошо.

    » Перейти в источник
    Виталик П.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    На весах честно, адекватный приемщик, плюс хорошая стоимость лома. Три тонны, вывезли силами Сагамет, благодарю! Оплата на карту, плюс фиксация веса пришла в вотсап сразу.

    » Перейти в источник
    Степан Ж.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Лучшую по городу цену дали, плюс решили вопрос с демонтажем. Большой автопарк – ломовозы, бригады свои тоже есть – в общем, сотрудничество получилось плодотворное и взаимовыгодное – демонтировали и вывезли цех. Буду обращаться еще.

    » Перейти в источник
    Иван Т.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Есть газели, шаланды, манипуляторы, фуксы и свои резчики. Приятный прайс на работы и цены. Насколько мне известно, это оптовики и цены у них выше рыночных, обманывать на весах им смысла нет! На заявки отвечают быстро, выезжают моментально. Спасибо большое Михаилу за оперативную работу!

    » Перейти в источник
    Вадим И.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Большая благодарность компании за услугу по вывозу металлолома с проданной базы отдыха. Персонал быстро все погрузил, вынес и отвез на их площадку. Рекомендую!

    » Перейти в источник
    Ильгиз А.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Раньше сдавал аккумуляторы, они вроде тогда в другом месте находились, а потом че-то потерялись, не так давно снова узнавал цены, сдал чугуна немножко. Все хорошо.

    » Перейти в источник
    Станислав В.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Благодарен за демонтаж и последующий вывоз демонтированного склада. Не только не потерял в плане оплаты работы, а ещё и заработал прилично. Гуд, я доволен.

    » Перейти в источник
    Никита П.
    ⭐⭐⭐⭐⭐
    «

    Ребята молодцы. Очень слаженная и организованная работа. Не выезжая из дома, получил все деньги на карту. Большое спасибо менеджеру Михаилу за добросовестное отношение к работе.

    » Перейти в источник
    Все отзывы

    Наши преимущества

    Вывоз лома

    Бесплатный вывоз от 2 тонн лома

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    Демонтируем и порежем лом сами

    Выгодно

    Поддерживаем цены выше рынка



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